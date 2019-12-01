Por congruencia y coherencia, vamos por la reducción de presupuesto al Congreso de Michoacán:  Juan Pablo Celis

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 18:20:00

Morelia, Michoacán a 17 marzo 2026. — En el marco del debate nacional sobre la austeridad en los Poderes Legislativos, el diputado Juan Pablo Celis Silva afirmó se revisará con responsabilidad y seriedad el gasto del Congreso del Estado. "Alineándolo a la política de responsabilidad financiera del gobierno federal y estatal”, señaló.

“Este no es un debate técnico, es un debate de congruencia. Cada diputada y diputado tendrá que decidir de qué lado está: del lado de los excesos o del lado de la responsabilidad con el pueblo”, afirmó.

Celis destacó que la propuesta de establecer un tope del 0.70% del presupuesto estatal, en línea con el planteamiento nacional, “no es un recorte arbitrario, sino una medida para terminar con inercias de gasto que ya no corresponden al momento que vive Michoacán”.

Subrayó que esta decisión está alineada con la transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel nacional y con el esfuerzo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por sanear las finanzas del estado.

“Hoy México y Michoacán viven una etapa distinta. Se acabaron las crisis financieras recurrentes, se acabó el endeudamiento irresponsable. Hoy hay disciplina, hay orden y hay un compromiso claro con el uso inteligente de los recursos públicos”, sostuvo.

El diputado enfatizó que los gobiernos del cambio se distinguen precisamente por eso: “finanzas sanas, austeridad y decisiones que ponen al pueblo y su beneficio como prioridad”. Y por ello, se apoyará las iniciativas que abonen a una administración pública responsable.

Cabe señalar que como parte del Plan B propuesto por el gobierno federal, hoy existe una ruta para que reducir el presupuesto del Congreso de Michoacán, el cual pasaría de los 1500 millones de pesos a los 754, a través de un reordenamiento financiero y la eliminación de excesos y gastos innecesarios.

“Apoyar esta propuesta no es un tema político, es un tema de coherencia con el proyecto que representamos. No se puede hablar de transformación y al mismo tiempo defender estructuras costosas e injustificadas” amplió Celis.