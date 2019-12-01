Ponen en marcha la Línea Violeta, atenderá a mujeres víctimas de violencia: SSP de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 18:42:51
Morelia, Michoacán, a 9 de marzo de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) presentó la Línea Violeta, un canal telefónico especializado para la atención de mujeres, niñas y adolescentes. A través del número 800 685 3711, personal capacitado brindará orientación, contención y respuesta inmediata las 24 horas del día ante situaciones de violencia de género.

Sobre el particular se informó que durante el pase de lista, el titular de la SSP, José Antonio Cruz Medina, destacó que esta herramienta forma parte de las acciones estratégicas para fortalecer la protección de las michoacanas, a través de mecanismos que garanticen una reacción oportuna ante cualquier situación de riesgo.

Acompañó el evento la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Alejandra Anguiano, quien resaltó el papel fundamental de las mujeres policías. Señaló que su presencia y liderazgo representan un avance en la construcción de instituciones más igualitarias y sensibles ante las problemáticas que enfrenta este sector de la población.

La Línea Violeta forma parte de un modelo integral de atención que permitirá brindar acompañamiento inmediato y especializado a mujeres que enfrenten situaciones de violencia, mediante personal capacitado en perspectiva de género para evitar la revictimización. 

El servicio operará de manera centralizada desde el C5 Michoacán, con cobertura permanente y coordinación con las áreas operativas de la Guardia Civil para el despacho oportuno de unidades. Con estas acciones, la SSP reafirma su compromiso de fortalecer los mecanismos de atención y protección para que las mujeres de Michoacán puedan vivir libres de violencia.

