Zamora, Michoacán, a 27 de noviembre de 2026.- Con la finalidad de fortalecer el acceso a la justicia, brindar atención especializada a víctimas de violencia e impulsar su autonomía, el Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), Israel Vega Rodríguez, encabezó la inauguración del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), Región Zamora.

Durante su intervención, Vega Rodríguez destacó la importancia de acercar los servicios institucionales a quienes enfrentan condiciones que dificultan el ejercicio de sus derechos. “Con esta apertura buscamos que ninguna mujer tenga que elegir entre denunciar una agresión o conservar el sustento de su familia; que la distancia, la falta de recursos o el miedo dejen de ser obstáculos para acceder a la justicia”, expresó.

También dijo que este proyecto fue posible gracias a la donación del terreno por parte del Ayuntamiento de Zamora en 2021, la aportación de cinco millones de pesos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y la colaboración de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno de Michoacán.

“Desde que abrió sus puertas, este Centro ha atendido a más de 7 mil mujeres víctimas de violencia de esta región y ha iniciado más de mil 200 carpetas de investigación por delitos relacionados con la violencia de género”, señaló, al precisar que el CJIM comenzó a operar en julio de 2024 y que los trabajos de construcción concluyeron en 2025.

Las instalaciones cuentan con espacios para brindar asistencia psicológica, médica y jurídica, así como un juzgado con sala de oralidad, ludoteca, casa de transición y área de lactancia. Su cobertura comprende los municipios de Zamora, Chilchota, Coeneo, Ecuandureo, Huaniqueo, Ixtlán, Tangancícuaro, Jacona, Jiménez, Purépero, Tangamandapio, Tlazazalca, Vista Hermosa y Zacapu, incluidas comunidades indígenas y de autogobierno.