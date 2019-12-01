Pone en marcha el alcalde Alfonso Martínez, obra vial al sur de Morelia 

Pone en marcha el alcalde Alfonso Martínez, obra vial al sur de Morelia 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 14:26:41
Morelia, Michoacán; 12 de agosto de 2025.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, puso en marcha la construcción de la Conexión Vial de la avenida Amalia Solórzano y Quinta Cantera.

Acompañado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el alcalde destacó que se trata de una inversión de casi 80 millones de pesos en beneficio de más de 120 mil personas.

El alcalde refirió que esta vialidad que ayudará a la conectividad con la avenida Juan Pablo II, es una obra con visión de movilidad, inclusiva y sustentable al incluir rampas para personas con discapacidad y carriolas, senderos peatonales, ciclovías, iluminación y áreas verdes, promoviendo la construcción de paz y el crecimiento ordenado de la ciudad. 

El presidente municipal, Alfonso Martínez, destacó que en coordinación con el Gobierno del Estado, esta obra no solo optimiza el desfogue vehicular en la zona sur, sino que también garantiza espacios seguros y accesibles para todas y todos, a la par que reconoció el apoyo estatal y la realización de obras en Morelia con calidad y diseñadas para las familias y su sano esparcimiento.

El Gobierno de Morelia reafirma su compromiso con una ciudad equitativa y sustentable, donde la infraestructura conecte comunidades y mejore la calidad de vida de sus habitantes.

