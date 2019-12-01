Pondrán en marcha un operativo especial de monitoreo en tiempo real para evaluar y atender las afectaciones derivadas de las obras en la capital por el tren México-Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 16:50:12

Querétaro, Querétaro, a 20 de enero de 2026.- A partir de este próximo sábado se pondrá en marcha un operativo especial de monitoreo en tiempo real para evaluar y atender las afectaciones derivadas de las obras en la capital por el tren México-Querétaro, aseguró Gerardo Cuanalo Santos, titular de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro.

Explicó que el operativo se realizará durante sábado, domingo y lunes, con presencia permanente tanto del secretario de Movilidad del municipio como del propio titular de la Agencia estatal.

“Se medirán en tiempo real los aforos, tiempos de traslado y retrasos en transporte público y automóviles y los datos permitirán tomar decisiones inmediatas y realizar ajustes necesarios para mejorar la circulación”.

Detalló que el objetivo es adaptarse a los patrones de movilidad ciudadana y mitigar el impacto en los traslados por lo que además se realizarán vuelos con drones en horarios específicos, cuyos recorridos serán transmitidos en vivo a través de la plataforma ameq.live y otros medios municipales.

Enfatizó que se instalarán cámaras en tres cruces estratégicos, con transmisión en tiempo real disponible para cualquier ciudadano interesado en consultar el estado de la vialidad y las transmisiones también estarán disponibles en redes sociales y páginas oficiales.

“El personal de la Agencia de Movilidad estará presente en la zona para coordinar acciones y atender de manera personal a los ciudadanos, y los autobuses de la ruta gratuita de apoyo también servirán como puntos de intervención y comunicación con los usuarios”.