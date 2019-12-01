Poncho Chávez respalda en tribuna capacitación obligatoria para fortalecer la atención de los Sistemas DIF municipales

Morelia, Michoacán, a 8 de julio de 2026.- El diputado local Alfonso “Poncho” Chávez respaldó en tribuna el dictamen derivado de la iniciativa que presentó en marzo pasado para fortalecer la capacitación de los Sistemas DIF municipales, con el objetivo de mejorar la atención a niñas, niños y adolescentes que enfrentan violencia, abandono, negligencia, abuso u otras situaciones que comprometen su integridad.

Durante su intervención, el legislador señaló que el cuidado y la protección física y emocional de la niñez es una responsabilidad de todas y todos, y recordó que, como presidente municipal de Taretan, le tocó atender y canalizar cientos de casos relacionados con vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Chávez destacó que los Sistemas DIF suelen ser la primera, y en muchos casos la única instancia de contacto institucional para menores en situación de vulnerabilidad, por lo que su actuación debe ser oportuna, profesional y con criterios claros, evitando respuestas desiguales entre municipios.

Con la aprobación del dictamen, elaborado por la Comisión de Protección a la Niñez y la Adolescencia, se establecerán mecanismos de capacitación y actualización al menos dos veces al año, para homologar criterios, compartir buenas prácticas y contar con protocolos actualizados aplicables tanto en la capital como en el municipio más pequeño del estado.

Finalmente, Poncho Chávez agradeció a la Comisión por la prontitud y sensibilidad con la que resolvió el tema, así como a su esposa Andrea, a quien reconoció como promotora del proyecto legislativo a partir de su experiencia en el DIF Municipal de Taretan. “Es por y para nuestra niñez. Tenemos la responsabilidad de actuar de manera correcta y oportuna para que ninguna niña, ningún niño o adolescente vea interrumpidos sus sueños por la falta de atención institucional”, concluyó.