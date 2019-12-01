Policía Municipal buscará acercamiento con directivos de liga tras homicidio de dos futbolistas en Celaya, Guanajuato

Celaya, Guanajuato, a 4 de marzo de 2026.– Tras el asesinato de dos deportistas pertenecientes a la misma liga local, el director de la Policía Municipal, Bernardo Cajero Reyes, informó que se buscará un acercamiento directo con los directivos para brindarles acompañamiento y reforzar la seguridad, ya que hasta el momento no han solicitado apoyo formal.

El funcionario señaló que la situación ya fue analizada en la mesa de seguridad regional.

“Es lo que platicamos hoy en la mañana con el coronel, lo que es la fuerza de tarea y aquí en la región de seguridad. Vamos a ver un acercamiento más directo con esa liga, porque efectivamente no es algo normal que haya dos personas fallecidas dentro de esa liga”, expresó.

Indicó que, hasta ahora, ni jugadores ni directivos han reportado amenazas o situaciones de riesgo ante la corporación.

“No, no nos han dado ninguna información, pues es lo que queremos, vamos a buscar el acercamiento, a ver qué problemas tienen, que tengan la confianza de que vamos a trabajar”, puntualizó.

Cajero Reyes reconoció que los hechos llaman la atención de las autoridades.

“Sí, claro, por supuesto que sí, no es algo normal”, afirmó al ser cuestionado sobre la gravedad de la situación.

Asimismo, aclaró que no existe una solicitud formal de vigilancia permanente en los partidos y destacó que los dos homicidios no ocurrieron durante encuentros deportivos.

“No han pedido así directamente vigilancia en los partidos. Recordemos que los dos eventos no fueron durante los eventos deportivos, fueron después”, explicó.

Sobre posibles antecedentes de violencia en los encuentros, el director descartó riñas o incidentes recientes.

“Hemos estado al pendiente durante las ligas, hemos estado dando recorridos, no solamente ahí, en todas las ligas que nos solicitan, pero no, ahí no hemos encontrado ningún tema de eso”, aseguró.

En cuanto a si los hechos podrían estar relacionados con la actividad deportiva, el funcionario señaló que por ahora no se puede establecer una relación directa.

“Ahorita no puedo decir alguna conjetura, vamos a analizar a ver qué es lo que está pasando”, indicó.

Respecto al acercamiento con la directiva, comentó que podría concretarse en breve.

“Si se puede hoy, hoy lo vamos a hacer. Si no, en cuanto ellos nos den las facilidades para el acercamiento”, señaló, al tiempo que reconoció que aún no cuentan con datos precisos de la actual directiva.

Finalmente, descartó la posibilidad de suspender actividades deportivas en ese sitio, al considerar que los hechos no ocurrieron en el marco de los partidos.

“No, no, no, porque no fue en los eventos deportivos, no fue en el lugar de los juegos, fueron antes o después”, concluyó.