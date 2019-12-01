Policía de Investigación del Delito de Querétaro realizó 175 detenciones durante junio

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 19:53:38

Querétaro, Querétaro, a 12 de julio de 2026.- Durante junio de 2026, la Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro fortaleció sus acciones operativas mediante el cumplimiento de mandamientos judiciales y labores de investigación, obteniendo resultados relevantes en la persecución del delito y el fortalecimiento de las investigaciones.

En este periodo, personal de la PID concretó la detención de 175 personas. De estas, 152 correspondieron al cumplimiento de órdenes de aprehensión vigentes ejecutadas en distintos municipios de la entidad, mientras que 23 correspondieron a colaboraciones realizadas con fiscalías e instituciones de otras entidades del país, en el marco de los mecanismos de coordinación interinstitucional.

Entre los delitos relacionados con estas detenciones destacan robo calificado, violencia familiar, homicidio, fraude, delitos sexuales, delitos patrimoniales, extorsión, privación de la libertad, cohecho y otros ilícitos que forman parte de investigaciones en curso.

Las detenciones son resultado de actos de investigación realizados por elementos de la Policía de Investigación del Delito, fortaleciendo la integración de carpetas de investigación y el cumplimiento de resoluciones emitidas por la autoridad judicial competente.

Asimismo, como parte de las labores operativas y de investigación desarrolladas durante el mes, se logró la recuperación de 33 vehículos vinculados con carpetas de investigación, principalmente por delitos relacionados con robo o alteraciones en sus medios de identificación.

Los resultados obtenidos reflejan el trabajo permanente de la Policía de Investigación del Delito de localizar y detener a personas requeridas por la autoridad judicial, además de contribuir al esclarecimiento de hechos delictivos y al acceso a la justicia para las víctimas.