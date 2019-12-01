Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 10:00:05

Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre del 2026.- El gobierno de Michoacán busca poder transmitir de manera pública la final de futbol que jugará el Atlético Morelia contra La Paz, así lo reveló el titular del Ejecutivo estatal, Alfredo Ramírez Bedolla. Señaló que se busca obtener los derechos de transmisión para que la ciudadanía pueda ver el partido de manera masiva.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que el partido de ida que se llevó a cabo el pasado sábado en el Estadio Morelos estuvo con el recinto completamente lleno, estimó 40 mil asistentes; recalcó, fue un buen partido donde el Atlético logró una ventaja de cuatro goles a uno.

“El equipo está motivado, pesó, claro que pesó la afición, la visión del Atlético Morelia es de las mejores del país mucho mejor que varias de la primera división. Yo creo que sí, tenemos un nivel de afición extraordinario”.

Ramírez Bedolla destacó que la afición mostró fuerte su respaldo al equipo, por ello, consideró que respondieron con un buen partido. Auguró el éxito en la final que se jugará el próximo sábado en La Paz.

El gobernador adelantó también que el próximo 13 de diciembre se inaugurará la Villa Navideña en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, con actividades por revelar en algunos días.