Podrían realizar nuevamente paro de labores trabajadores sindicalizados de limpia en Lázaro Cárdenas Michoacán; piden ser escuchados por el alcalde

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 20 de abril de 2025.- Después de que declararon inexistente o ilegal la huelga de los trabajadores sindicalizados adscritos al Departamento de Limpia de Lázaro Cárdenas, ahora les pidieron que no se presentaran a trabajar este fin de semana

Fue el dirigente de los 150 empleados municipales sindicalizados, Jaime Calderón Velázquez, quien indicó que desde el viernes 18 de abril el Jefe de Departamento de Limpia, Vicente Solano, le informó que el sábado 19 los empleados sindicalizados de esa área no se presentarán a laborar, que la recolección de basura del pasado fin de semana se haría con personal de base, de confianza y eventual, por lo que prácticamente las rutas quedaron tiradas, y de nuevo mucha basura quedó en las calles de la ciudad y tenencias.

"Así lo entendimos, por órdenes del alcalde Manuel Esquivel Bejarano, para hacernos quedar mal ante la sociedad”, expresó.

Asimismo, el líder sindical dijo que ha intentado establecer comunicación con el alcalde, pero este no atiende sus llamadas, ya que no quiere que haya malos entendidos y principalmente que se les permita al personal sindicalizado de limpia y recolección de basura, realizar su labor como la venían haciendo hasta antes del conflicto laboral.

Por ello, y creyendo que es urgente que se solucione el conflicto, este lunes 21 de abril, antes de iniciar su turno a las 07:00 horas, sostendrán una reunión, para expresar sus necesidades y también fue invitado el presidente municipal para que los escuche, pero como dicen que no les atiende sus peticiones y se niega al dialogo, podrían realizar un paro de actividades.

“Ya quedó comprobado que por la inexperiencia de los trabajadores de base o eventuales, el servicio de limpia y recolección de basura no se ha cumplido a cabalidad, sin la presencia de los trabajadores sindicalizados que ya saben cómo hacerle por la gran cantidad de años que llevan en el servicio, pero si el alcalde pretende hacernos quedar mal ante la sociedad, desde este momento le decimos a la población que no es nuestra culpa, que él siga con su berrinche o intransigencia de no querer dialogar con nosotros”, finalizó Calderón Velázquez.