Podrían cesar a 200 docentes por cambios irregulares de centro de trabajo, adelanta Gaby Molina
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 18:29:11
Morelia, Michoacán, a 28 de agosto del 2025.- La Secretaría de Educación en Michoacán (SEE) tiene identificados a cerca de 200 docentes que permanecen fuera de sus centros de trabajo debido a movimientos irregulares, informó la titular de la dependencia, Gabriela Molina Aguilar; advirtió que estos casos representan una violación a la normatividad educativa.

En entrevista, la encargada de la política educativa del estado informó que se trata de profesores que se reubicaron sin cumplir con los procesos correspondientes, lo que podría derivar en la cancelación de sus contratos laborales; enfatizó que la situación afecta principalmente a personal de secundaria y telesecundaria.

Por ello, exhortó a los docentes implicados para que regresen de manera voluntaria a los planteles donde fueron asignados originalmente; puntualizó que este llamado busca garantizar la continuidad en la atención de los estudiantes y evitar afectaciones en el servicio educativo.

Gaby Molina señaló que se logró regularizar a un grupo de trabajadores en la primera etapa de ordenamiento, sin embargo, aún persisten casos irregulares que podrían llevar al cese de este número de docentes.

