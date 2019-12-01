Anuncia Gobernador apoyos para personas afectadas por lluvias en El Marqués

Querétaro, Querétaro, a 28 de agosto de 2025.- El gobernador Mauricio Kuri González, en compañía del presidente municipal Rodrigo Monsalvo Castelán, anunció una serie de nuevas acciones para acompañar y respaldar a las familias de El Marqués que sufrieron afectaciones durante las lluvias registradas el pasado fin de semana.



A través de un mensaje difundido mediante sus redes sociales, el mandatario estatal reiteró que la entidad ha enfrentado días complejos a causa de las lluvias torrenciales, que afectaron con mayor fuerza a los municipios de Querétaro, El Marqués y Corregidora. Tormentas que, dijo, pusieron a prueba nuestra fortaleza como comunidad, y también nos recuerdan que en medio de la adversidad, lo mejor de la gente siempre aparece.



“Nuestra prioridad son las familias. Y juntos, con la fuerza de nuestra gente, vamos a salir adelante (…) Saldremos adelante, con unidad y trabajo, que es lo que nos hace distintos y distinguibles a los queretanos de todo el resto del país”, destacó.



Durante su intervención, Rodrigo Monsalvo reiteró que las familias que sufrieron pérdidas en su patrimonio no están solas, y sostuvo que los gobiernos estatal y municipal han trabajado juntos para llevar un importante programa de apoyos que ya comienza a llegar a quien lo necesita.



“Este programa contempla diversas acciones concretas: entrega de enseres domésticos: refrigeradores, estufas, hornos de microondas y colchones, para que las familias puedan recuperar su vida cotidiana. Apoyos económicos directos de hasta 25 mil pesos, provenientes del Fondo de Protección y Atención de Contingencias, para que cada familia pueda enfrentar sus gastos inmediatos con libertad”, detalló.



Junto con estas acciones, el alcalde marquesino recordó que se cuenta con el respaldo del Seguro por Pago Puntual del Predial, el cual se realizará a través de la compañía Sura, aplicable a quienes cuenten con este beneficio vigente.



Desde el ámbito de competencia estatal, se destinó un apoyo mediante un descuento de 500 pesos en el recibo de agua para las colonias que sufrieron afectaciones.

A su vez, comprende la reconstrucción rápida de calles y avenidas, con maquinaria que ya se encuentra realizando algunas de estas acciones en diversas colonias y comunidades, además de la entrega de miles de paquetes de limpieza, para apoyar en las labores de higiene en los hogares, así como despensas para brindar apoyo alimentario a las familias afectadas.



Rodrigo Monsalvo precisó que todas estas acciones se determinan a partir del censo que actualmente se encuentra en proceso de levantamiento, por ello pidió a la población recibir a los brigadistas para garantizar que el apoyo llegue a cada familia que lo necesita.



“Este es nuestro compromiso: estar cerca de ustedes, acompañarlos y devolverles la tranquilidad, reafirmando que cuentan con un gobierno que responde y cumple”, concluyó.