Director de Policía confirma privación de la libertad de agente de Tránsito en Celaya
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 22:24:05
Celaya, Guanajuato, a 28 de agosto de 2025.- El director de Policía Municipal, Bernardo Rafael Cajero Reyes, dio a conocer que un elemento de Tránsito y Policía Vial fue privado de la libertad el pasado martes en la colonia Hacienda Natura, situación que ya es investigada por la Fiscalía General del Estado.

El jefe de la corporación explicó que la denuncia fue presentada el mismo día en que ocurrieron los hechos y que de inmediato se entregó la información correspondiente a la autoridad ministerial.
“Efectivamente, una persona fue privada de la libertad el día martes en la tarde-noche. Ese mismo día se presentó la denuncia en la Fiscalía y se le proporcionó toda la información para que inicie y continúe con las investigaciones”, detalló.

Cajero Reyes informó que tras el reporte se implementó un operativo de búsqueda, aunque hasta ahora no se han obtenido resultados positivos. “Se activó un dispositivo para detener a los presuntos responsables, pero no hemos tenido un resultado favorable”, reconoció.

El funcionario recordó que este es el segundo caso registrado en la actual administración, ya que en los primeros meses de este año ocurrió un hecho similar. “Seguimos colaborando con la Fiscalía en aquella investigación y ahora en esta”, puntualizó.

En cuanto a la seguridad de los demás integrantes de la corporación, aseguró que se han reforzado las medidas preventivas.
“Adoptamos medidas de seguridad, reforzamos los dispositivos y los enlaces con Tránsito, Policía, Guardia Nacional y SEDENA para inhibir estas actividades”, expuso.

El director también subrayó que desde el primer momento se brindó acompañamiento a la familia del agente.
“Ese mismo día en la tarde se tuvo contacto con la familia; la Dirección de Tránsito mantiene un acercamiento directo con ellos”, afirmó.

Finalmente, Cajero Reyes reconoció los riesgos que enfrentan los elementos de seguridad en el cumplimiento de su labor.
“Lamentablemente es un riesgo que corremos los elementos de seguridad, pero estamos comprometidos con el trabajo. Ellos saben lo que implica y estamos aquí para cumplir con nuestra responsabilidad”, concluyó.

Noventa Grados
