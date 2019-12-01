Helicóptero artillado abre fuego contra pistoleros en Tepalcatepec, el mayor bastión criminal de Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 19:26:38

Tepalcatepec, Mich., a 28 de agosto se 2025.- Un helicóptero militar fue desplegado en un cerro del municipio de Tepalcatepec, municipio de la Tierra Caliente de Michoacán, donde abrió fuego contra objetivos en tierra, desconociéndose el saldo de muertos, heridos o detenidos.

Los hechos se registraron la tarde del jueves, cuando pobladores de Tepalcatepec advirtieron sobre el cielo un helicóptero artillado, con rumbo al cerro entre las comunidades Los Horcones y La Bocanda.

Una vez allí, la aeronave hizo varias descargas contra civiles hostiles que se escondían en el cerro, presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Hasta el momento se desconoce si hay muertos, heridos o detenidos en esta acción militar que fue documentada por pobladores que grabaron con sus celulares el sobrevuelo del helicóptero y los disparos desde el aire.

Poco antes se reportaron enfrentamientos entre las localidades Cholula y Los Olivos, en los límites de Michoacán con Jalisco. Aunque estas balaceras se han vuelto frecuentes, las autoridades mantienen siempre hermetismo al respecto.

El CJNG lleva varios años intentando tomar Tepalcatapec, bastión del Cartel de Tepalcatepec que dirige Juan José Farías “El Abuelo”, por quien el gobierno de los Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares como recompensa por su captura.

Sin embargo, el Cartel Jalisco se ha encontrado con la resistencia de sicarios, policías municipales a las órdenes de la cuñada del capo, la alcaldesa Martha Laura Mendoza -asesinada el pasado mes de junio-, y cientos de policías estatales y soldados del Ejército y Guardia Nacional desplegados en bases por todo el municipio.

Mientras las autoridades repelen al Cártel Jalisco, el Abuelo Farías controla tranquilamente su empresa criminal transnacional, que sumado a la complicidad con funcionarios de los tres niveles de gobierno, han puesto bajo amenaza la soberanía nacional, al amagar Estados Unidos intervenciones militares contra narcos en México.