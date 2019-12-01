Matan a mujer en carretera de Uruapan, Michoacán, en intento de robo de camioneta

Matan a mujer en carretera de Uruapan, Michoacán, en intento de robo de camioneta
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 22:11:25
Gabriel Zamora, Mich., a 28 de agosto de 2025.– Una mujer de 59 años murió luego de que hombres armados atacaran la camioneta en la que viajaba con su familia, en un hecho violento registrado en el tramo carretero que conecta a las comunidades de El Manguito y Matanguarán, municipio de Uruapan.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue identificada como Patricia O. R., originaria de Santiago Tangamandapio, quien recibió un disparo en la cabeza durante la agresión. El ataque ocurrió cuando sujetos armados interceptaron la camioneta Nissan Frontier, modelo 2024 y de color rojo, en la que se trasladaba junto con su esposo e hijos.

El conductor, identificado como Gustavo N., logró avanzar hasta la caseta de vigilancia de la comunidad de Charapendo, en Gabriel Zamora, donde pidió ayuda a las autoridades. Pese a la rápida llegada de paramédicos, la mujer ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Guardia Civil y corporaciones municipales aseguraron el área, mientras que la Fiscalía Regional de Uruapan abrió una carpeta de investigación.

 

Noventa Grados
