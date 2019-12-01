FGR destruye más de 290 mil pastillas de mortal estupefaciente y toneladas de precursores químicos en Sinaloa

Culiacán, Sin., a 28 de agosto de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), llevó a cabo un operativo de incineración en el que fueron destruidos miles de narcóticos y precursores químicos asegurados en distintas investigaciones vinculadas al tráfico de drogas.

Durante la diligencia, efectuada en instalaciones especializadas del Estado de México, se eliminaron 292 mil 540 pastillas de fentanilo, casi 34 kilos adicionales de la misma sustancia, además de cinco toneladas 897 kilos y más de 10 mil litros de sustancias y precursores químicos. Entre los compuestos destruidos destacan acetato de plomo, ácido tartárico, cianuro de sodio, acetona, cloruro de bencilo y alcohol etílico.

La FGR informó que la incineración contó con la supervisión del Ministerio Público Federal, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), peritos en química forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como del Órgano Interno de Control (OIC), con el fin de garantizar la legalidad y transparencia del procedimiento.

La institución destacó que estas acciones forman parte del compromiso del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para impedir que sustancias ilícitas lleguen a las calles y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales dedicadas a la producción y tráfico de drogas sintéticas.