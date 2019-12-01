Aseguran inmueble con vehículos robados y armamento en Los Tovares, San Miguel de Allende

Autor: Lydia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 22:18:16

San Miguel de Allende, Guanajuato, a 28 de agosto de 2025.- En la comunidad Los Tovares, un inmueble presuntamente utilizado para almacenar vehículos robados, armas y equipo táctico fue asegurado durante un operativo coordinado entre las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con el reporte oficial, en el lugar fueron localizados cinco vehículos con características de robo, así como un fusil con cargador, chalecos y cascos tácticos y balísticos, además de diversos artefactos ponchallantas.

Las autoridades estatales señalaron que este resultado forma parte de la estrategia de seguridad #CONFÍA, con la cual, en lo que va de la actual administración, se han retirado de circulación casi 700 vehículos y más de 680 motocicletas vinculadas a delitos o con reporte de robo.

Finalmente, las corporaciones hicieron un llamado a la ciudadanía a colaborar en las acciones de seguridad mediante la denuncia anónima. “La seguridad se fortalece con tu participación. Denuncia al 089”, puntualizaron en el comunicado.