Aseguran inmueble con vehículos robados y armamento en Los Tovares, San Miguel de Allende

Aseguran inmueble con vehículos robados y armamento en Los Tovares, San Miguel de Allende
Autor: Lydia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 22:18:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Miguel de Allende, Guanajuato, a 28 de agosto de 2025.- En la comunidad Los Tovares, un inmueble presuntamente utilizado para almacenar vehículos robados, armas y equipo táctico fue asegurado durante un operativo coordinado entre las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con el reporte oficial, en el lugar fueron localizados cinco vehículos con características de robo, así como un fusil con cargador, chalecos y cascos tácticos y balísticos, además de diversos artefactos ponchallantas.

Las autoridades estatales señalaron que este resultado forma parte de la estrategia de seguridad #CONFÍA, con la cual, en lo que va de la actual administración, se han retirado de circulación casi 700 vehículos y más de 680 motocicletas vinculadas a delitos o con reporte de robo.

Finalmente, las corporaciones hicieron un llamado a la ciudadanía a colaborar en las acciones de seguridad mediante la denuncia anónima. “La seguridad se fortalece con tu participación. Denuncia al 089”, puntualizaron en el comunicado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Director de Policía confirma privación de la libertad de agente de Tránsito en Celaya
Aseguran inmueble con vehículos robados y armamento en Los Tovares, San Miguel de Allende
Matan a mujer en carretera de Uruapan, Michoacán, en intento de robo de camioneta
FGR destruye más de 290 mil pastillas de mortal estupefaciente y toneladas de precursores químicos en Sinaloa
Más información de la categoria
Salinas Pliego demanda a AMLO por incumplimiento de contrato: Expresidente traicionó acuerdo, para mantener extorsión de jefe del SAT, protector de Andy López, acusa el magnate
Helicóptero artillado abre fuego contra pistoleros en Tepalcatepec, el mayor bastión criminal de Michoacán 
Podrían cesar a 200 docentes por cambios irregulares de centro de trabajo, adelanta Gaby Molina
Anuncia Gobernador apoyos para personas afectadas por lluvias en El Marqués
Comentarios