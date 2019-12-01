Salinas Pliego demanda a AMLO por incumplimiento de contrato: Expresidente traicionó acuerdo, para mantener extorsión de jefe del SAT, protector de Andy López, acusa el magnate

Ciudad de México, a 28 de agosto de 2025.- El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego entabló una demanda contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusa de romper un acuerdo de alto nivel por intervención de un funcionario del SAT, amigo de la infancia de Andy López Beltrán, heredero del exmandatario tabasqueño.

En entrevista para el medio Código Magenta, Salinas Pliego reveló que demandó al expresidente López Obrador por incumplimiento de contrato, luego de que el exmandatario deshonrara un acuerdo firmado en presencia del Secretario de Gobernación y el Fiscal General, documento con el cual buscaba el magnate saldar su deuda millonaria con el fisco acumulada por no pagar miles de millones en impuestos.

A decir de Salinas Pliego, esto causó incomodidad en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), específicamente en la oficina de Antonio Martínez Dagnino, amigo íntimo de Andrés Manuel López Beltrán “Andy”, quien con López Obrador en la Presidencia tomó el control de la política recaudatoria y de las negociaciones y la fiscalización contra los grandes contribuyentes.

De acuerdo con el magnate, el hecho de no tener una herramienta como los impuestos para seguir extorsionando a Salinas Pliego, llevó a Antonio Martínez Dagnino o “El Tony”, como lo llama Salinas Pliego, a influir en el incumplimiento del acuerdo.

“Y se echaron para atrás porque al Tony, que es el protector de El Andy, no le convenía que yo quedara exonerado con un pago, ¿verdad? ¿Por qué no les convenía? Porque me quieren tener silenciado.

“Ellos pensaron que con esa presión constante me iban a callar y pues no sucedió así”, dijo el líder de Grupo Salinas.

Asimismo, entre otras cosas, dijo que el debate que desde el gobierno se impulsa en su contra por la deuda de impuestos, es un distractor.

“Todo esto de los impuestos es un distractor para que no se hable de lo que ellos saben que está mal y que les duele, que es la corrupción, la complicidad con el crimen organizado y la gran ineptitud de todos los miembros de este régimen, de eso no quieren que se hable”, sentenció Salinas Pliego.