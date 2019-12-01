Poder Judicial y Municipio de Querétaro firman convenio para agilizar medidas de protección urgentes

Querétaro, Qro., 4 de marzo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional para la ejecución inmediata de medidas de protección urgentes en favor de personas en situación de riesgo, mediante el uso de herramientas tecnológicas que optimizan la comunicación y reducen los tiempos de respuesta, el Poder Judicial del Estado de Querétaro y el Municipio de Querétaro signaron un convenio de colaboración.

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro, Braulio Guerra Urbiola, señaló que la colaboración entre instituciones representa una necesidad en el contexto actual, donde la ciudadanía exige respuestas prontas y efectivas. Informó que durante el año pasado se canalizaron 5 mil 853 medidas urgentes y que en lo que va del presente año ya suman cerca de 600, cifras que reflejan la importancia de contar con mecanismos ágiles y comunicación digital para salvaguardar a posibles víctimas y fortalecer la paz social.

En su oportunidad, el alcalde capitalino, Felifer Macías Olvera, explicó que esta coordinación permitirá reducir los tiempos de respuesta.

“Este acuerdo responde a la lógica de nuestro Plan Orden para optimizar la actuación de la autoridad y tener mejores resultados. Mejoramos nuestra capacidad de respuesta para proteger la integridad de las y los ciudadanos que nos necesitan. En Querétaro somos líderes en seguridad, certidumbre y estado de derecho, porque lo construimos con acciones concretas. Aquí las personas en situación de riesgo tienen una respuesta inmediata y profesional”, expresó.

Destacó que este acuerdo consolida el trabajo en equipo entre autoridades y permite que las medidas dictadas por la autoridad judicial lleguen de forma electrónica a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para su atención inmediata. Además, señaló que en la capital la ley está al servicio de la gente y que se protege a mujeres, niñas, niños y familias con acciones concretas que fortalecen la seguridad y el estado de derecho.

Subrayó que Querétaro mantiene una realidad distinta en materia de seguridad y justicia gracias a la colaboración entre instituciones, lo que potencia resultados y brinda certidumbre a la ciudadanía. Por ello, reconoció el impulso del gobernador Mauricio Kuri para fortalecer la coordinación entre poderes y afirmó que este instrumento mejora la capacidad de respuesta del municipio para proteger la integridad de quienes lo necesiten, sin burocracia ni demoras.

Finalmente, Juan Luis Ferrusca Ortiz, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, indicó que el convenio permite agilizar la ejecución de medidas de protección urgentes mediante tecnología que optimiza la coordinación interinstitucional y activa de inmediato al personal especializado. Precisó que esta acción no representa una carga económica adicional, sino un mejor aprovechamiento de la infraestructura existente, y refuerza la certeza jurídica, la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos en beneficio de la ciudadanía.