Poder Judicial garantiza que los conflictos laborales se resuelvan con imparcialidad, legalidad y respeto a los derechos: Laura Alanís

Morelia, Michoacán, 13 de marzo de 2026. “El Poder Judicial de Michoacán asume con responsabilidad la función de garantizar que los conflictos laborales se resuelvan con imparcialidad, legalidad y pleno respeto a los derechos de todas las personas, incluso en la etapa ya judicializada, la vocación de conciliación está presente.

Los juzgadores y las juzgadoras mantienen siempre abierta la posibilidad de que las partes encuentren los acuerdos que permitan dar solución justa y equilibrada a sus diferencias”, afirmó la magistrada Laura Alanís, presidenta sustituta.

Lo anterior, durante la inauguración del Foro Nacional por la Consolidación de la Justicia Laboral en México, organizado por la Comisión Nacional de Centros de Conciliación Laboral, evento donde se reunieron autoridades internacionales, federales, estatales, titulares de juzgados laborales, especialistas y personas servidoras públicas para reflexionar sobre los avances y retos de la justicia laboral.

La magistrada Alanís subrayó que la reforma laboral de 2019 representó un cambio de paradigma al colocar la conciliación como el eje central para la solución de conflictos laborales, privilegiando el diálogo y el entendimiento entre las partes antes de recurrir a la vía judicial.

Añadió que los Centros de Conciliación Laboral (CCL) desempeñan un papel fundamental para resolver desacuerdos de manera más ágil, humana y eficiente, evitando procesos largos, mediante la voluntad y la colaboración de las partes, sabiendo que existen casos en los que la conciliación no es posible, cuando eso ocurre, los asuntos llegan a los tribunales laborales del Poder Judicial.

“Construir una justicia laboral consolidada requiere de una coordinación real entre los CCL y los juzgados. No somos instancias que compiten: somos eslabones de esta misma cadena que, cuando funciona bien, protege los derechos de las personas trabajadoras, brinda certeza jurídica a las empresas y contribuye a la paz social. Sólo mediante esta colaboración institucional, podremos avanzar hacia una justicia laboral completa, más accesible, más rápida y más cercana a las necesidades de la sociedad”, agregó.

En el evento, donde también estuvo presente el Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, Laura Alanís reafirmó el compromiso del Poder Judicial de Michoacán con la consolidación de la justicia laboral, mediante la capacitación permanente del personal jurisdiccional y abogados, además del impulso a una cultura de diálogo que permita a las personas encontrar soluciones justas a sus conflictos laborales.