Poder Judicial de Michoacán reconoce labor archivística como voz de la historia

Morelia, Michoacán, 19 de marzo de 2026.- En el marco del Día Nacional del Archivista, el Poder Judicial de Michoacán llevó a cabo una jornada de actividades orientadas a reconocer la labor de quienes resguardan, organizan y preservan los documentos que dan cuenta de la historia institucional y social.

En representación del Poder Judicial, la magistrada María del Carmen Ramírez Chora encabezó la inauguración, donde destacó la relevancia del trabajo archivístico, al señalar que es fundamental “reconocer y sensibilizar la labor de quienes se encargan de preservar, cuidar y difundir los documentos que se encuentran en los archivos, ya que, sin ellos, la historia sería un relato fragmentado”.

Como parte del programa, se impartió la conferencia “La mujer en la historia del Poder Judicial de Michoacán”, a cargo de la magistrada Elvia Higuera Pérez, quien expuso cómo, a través de los archivos, es posible reconstruir la participación de las mujeres en la vida pública, desde su lucha por el derecho al voto hasta su acceso a espacios de alta responsabilidad, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cómo ello ha contribuido a transformar la visión y el ejercicio de la justicia.

Asimismo, se inauguró la exposición “La mujer en la historia a través de los archivos michoacanos”, instalada en el vestíbulo del edificio B del Palacio de Justicia “José María Morelos”, donde se exhiben 85 documentos y 14 fotografías que dan testimonio del papel de mujeres pioneras en distintos ámbitos, incluyendo a las primeras profesionistas, juezas y magistradas en la entidad.

El evento contó con la presencia del subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales del Gobierno del Estado, Humberto Urquiza Martínez; la diputada Xóchitl Gabriela Ruiz González; la directora de Archivos del Poder Judicial, Martha Luz Corona Bustos; el director de Archivos del Poder Ejecutivo, Román Rubén Corona Ferreyra; así como Eusebio Martínez Hernández, en representación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Con estas acciones, el Poder Judicial de Michoacán reafirma su compromiso con la preservación documental, la memoria histórica y el fortalecimiento de una cultura archivística que contribuya a la transparencia y al acceso a la información.