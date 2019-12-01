Poder Judicial de Michoacán proyecta refuerzo a la impartición de justicia penal con más juezas y jueces de oralidad

Morelia, Michoacán, 11 de diciembre de 2025. El Poder Judicial de Michoacán trabaja en un plan para reforzar el sistema de justicia penal, acusatorio y oral, con la finalidad de agilizar el servicio y brindar una justicia más oportuna, rápida y eficaz, por lo que para cubrir la demanda actual proyecta incrementar el número de personas juzgadoras en regiones del estado con mayor carga laboral, destacó el magistrado presidente Hugo Gama Coria.

Lo anterior, durante una reunión interinstitucional en materia de justicia penal, en la que también participaron la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría de Seguridad Pública, así como operadores del sistema de justicia penal en el estado, con el objetivo de fortalecer la comunicación entre estas instituciones para mejorar la operatividad del sistema de justicia penal, seguimiento de audiencias y correcto desarrollo de las mismas, integración de carpetas y acompañamiento a víctimas, entre otros.

Hugo Gama afirmó que optimizar la impartición de justicia, en todas las materias, es una prioridad para el nuevo Poder Judicial de Michoacán, por lo que refirió que también se proyecta la creación del Juzgado Mixto de Tarímbaro, acción que permitirá acercar los servicios a la ciudadanía de esa región y despresurizar la carga de asuntos del distrito judicial de Morelia.

En este contexto, agregó que la comunicación permanente con otros Poderes y organismos independientes, en este caso del sistema de justicia penal oral, permite considerar propuestas que deriven en una mejora operativa, sin dejar de lado la autonomía e independencia judicial.

Por otra parte, Selene Vázquez Garibay, coordinadora de Gestión del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, señaló la importancia de mantener comunicación –a través de estas mesas de trabajo- que ayudan a mejorar la coordinación entre las instituciones, evitar diferimientos de audiencias y resolver los asuntos con mayor celeridad para un mejor servicio hacia las personas usuarias.

Con estas acciones, el Poder Judicial de Michoacán reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada y continua para consolidar un sistema penal más eficiente, accesible y sensible a las necesidades de la ciudadanía, garantizando procesos más ágiles y una impartición de justicia oportuna en todo el estado.