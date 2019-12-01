Poder Judicial de Michoacán obtiene con éxito recurso federal para fortalecer la justicia laboral en Michoacán

Morelia, Michoacán, 7 de julio de 2026.- Como resultado del cumplimiento de los lineamientos federales que regulan el fortalecimiento de la justicia laboral en el país, el Poder Judicial de Michoacán obtuvo la aprobación de un subsidio por 5 millones 298 mil 766.41 pesos, recursos que serán destinados a fortalecer la operación de los tribunales laborales y brindar una atención más ágil, eficiente y moderna a trabajadores y empleadores.

Lo anterior deriva de los Lineamientos por los que se establecen las bases y requisitos que deberán cumplir las entidades federativas para acceder al subsidio para la creación, fortalecimiento y/o mejora de los Centros de Conciliación y los Tribunales Laborales, cuyo propósito es consolidar el sistema de justicia laboral para la pronta resolución de conflictos.

En cumplimiento de dichos lineamientos, el Poder Judicial de Michoacán presentó el Proyecto para el Fortalecimiento del Tribunal Laboral Local del Estado, mismo que fue evaluado favorablemente por la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, la cual confirmó que cumplía con todos los requisitos establecidos para acceder al subsidio.

Posteriormente, el Comité de Evaluación de Proyectos autorizó el proyecto y el monto máximo de financiamiento, lo que derivó en la suscripción del Convenio de Coordinación para el otorgamiento de este subsidio.

Los recursos aprobados serán destinados al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y el equipamiento de las salas de oralidad y oficinas de los cinco juzgados laborales del estado, ubicados en las regiones de Morelia, Uruapan y Zamora, con el propósito de optimizar la atención a la ciudadanía, agilizar el desarrollo de las audiencias y fortalecer la impartición de justicia laboral.

De acuerdo con los lineamientos federales, el subsidio no podrá destinarse a la contratación de servicios personales ni al pago de gasto corriente distinto al expresamente autorizado, por lo que su aplicación estará enfocada exclusivamente en acciones de fortalecimiento institucional.

La consolidación de los tribunales laborales representa un beneficio directo para personas trabajadoras y empleadoras, al contar con órganos jurisdiccionales mejor equipados para resolver controversias mediante procedimientos orales, transparentes y expeditos. Ello permite reducir tiempos de resolución, brindar mayor certeza jurídica y garantizar una tutela efectiva de los derechos laborales.

Con estas acciones, el Poder Judicial de Michoacán reafirma su compromiso de consolidar una justicia laboral moderna, eficiente y cercana a la ciudadanía, fortaleciendo la capacidad institucional para ofrecer un servicio de mayor calidad en beneficio de quienes acuden a los tribunales en busca de una solución pronta y justa a sus conflictos laborales.