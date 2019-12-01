Poder Judicial de Michoacán establece diálogo con colectivos feministas para construir agenda conjunta

Morelia, Michoacán, 06 de marzo de 2026.- El nuevo Poder Judicial de Michoacán, comprometido con una justicia completa, cercana y eficiente, llevó a cabo una reunión de trabajo, sin precedente, con integrantes de diversos colectivos feministas y activistas sociales, para la construcción de una agenda conjunta en materia de género.

En el encuentro participó la magistrada presidenta sustituta, Laura Elena Alanís García, así como las magistradas Elvia Higuera Pérez, Mayra Xiomara Trevizo Guízar, Citlalli Fernández González y Paula Edith Espinosa Barrientos, quienes refrendaron el compromiso institucional de fortalecer los canales de diálogo con la finalidad de mejorar los mecanismos de acceso a la justicia para las mujeres.

La magistrada Laura Elena Alanís reconoció que uno de los temas más sensibles en materia penal es la violencia contra las mujeres, por lo que escucharlas resulta fundamental para avanzar en soluciones desde el ámbito institucional; “hoy existe paridad de género en el Poder Judicial, por lo que se tiene la oportunidad y la obligación de trabajar con mayor decisión por la igualdad sustantiva”, afirmó.

Por su parte, las activistas compartieron sus experiencias en casos llevados ante los juzgados, y expusieron diversas áreas de oportunidad para que la institución fortalezca la aplicación de la perspectiva de género.

Sus planteamientos permitieron visibilizar los retos que todavía persisten en la atención de los casos relacionados con violencia contra las mujeres, por lo que se acordó trabajar en el fortalecimiento de la especialización de auxiliares jurisdiccionales con procesos de formación; impulsar acciones específicas que permitan al personal una mayor sensibilidad en la atención a mujeres y grupos vulnerables, además de consolidar la transversalidad y coordinación formativa con otros poderes, instituciones y organismos, a fin de avanzar en la prevención y erradicación de las violencias.