Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Poder Judicial del Estado de Michoacán reafirma su compromiso con la igualdad, el respeto a los derechos humanos y la construcción de espacios laborales libres de violencia, mediante la Declaración Institucional de Cero Tolerancia al hostigamiento y acoso sexual, así como a cualquier forma de violencia contra las mujeres.

El pronunciamiento, autorizado por el pleno del Órgano de Administración Judicial el 15 de octubre y suscrito por el magistrado presidente Hugo Alberto Gama Coria, establece que ninguna conducta que vulnere la dignidad, integridad y derechos de las personas será justificada, minimizada, encubierta o tolerada, independientemente del cargo o nivel jerárquico de quien la ejerza.

Esta declaración fortalece la aplicación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual, aprobado el 2 de julio de 2026, que establece mecanismos para prevenir, atender e investigar estas conductas. Entre ellas se encuentran las insinuaciones sexuales no deseadas, los contactos físicos sin consentimiento, el condicionamiento de oportunidades laborales a cambio de favores sexuales y las amenazas o represalias por rechazar estas conductas o presentar una denuncia.

Para ello, las personas que consideren haber sido víctimas podrán solicitar orientación y acompañamiento ante la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Derechos Indígenas, así como acudir al Tribunal de Disciplina Judicial para presentar las denuncias correspondientes. El Protocolo contempla la posibilidad de denuncias anónimas y garantiza principios como la confidencialidad, la perspectiva de género, la no revictimización y la prohibición de represalias. Las conductas acreditadas podrán generar responsabilidades y sanciones conforme al marco jurídico aplicable.

Con esta declaración, el Poder Judicial de Michoacán asume el compromiso de impulsar acciones permanentes de prevención, sensibilización y capacitación, así como fortalecer los mecanismos institucionales de atención. Porque una institución que imparte justicia debe garantizar también, al interior de su estructura, el respeto, la igualdad, la dignidad y la seguridad de todas las personas.

Puedes consultar el posicionamiento completo en: https://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/organoAdministracion/aviso.aspx?id=940