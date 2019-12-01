Poder Judicial de Michoacán consolida la regionalización de la segunda instancia en siete regiones del estado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 11:09:31

Morelia, Michoacán, 20 de enero de 2026.- El Poder Judicial de Michoacán ha consolidado la regionalización de la segunda instancia, mediante la operación de las Salas Colegiadas Civiles y las Salas Unitarias Penales en las siete regiones judiciales del estado, es decir, en Apatzingán, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro.

Este nuevo modelo jurisdiccional permite que los asuntos de apelación y revisión en materias civil, familiar, mercantil y penal sean atendidos de manera más eficiente, con magistradas y magistrados que resuelven los recursos presentados por las partes cerca de su lugar de residencia, reduciendo tiempos y el acceso a la justicia.

Conviene recordar que las personas usuarias de los servicios de justicia, pueden acercarse a la sede judicial de segunda instancia más cercana para resolver sus dudas sobre algún proceso en curso, las direcciones donde las magistradas y magistrados atienden sus funciones de segunda instancia son:

Región Apatzingán. Sala Colegiada Civil y Sala Unitaria Penal en calle Juan N. Álvarez #4, Col. Morelos.

Región Lázaro Cárdenas. Sala Colegiada Civil y Sala Unitaria Penal en calle Juan Álvarez #68, Col. Centro.

Región Morelia. Primera y Segunda Sala Colegiada Civil, así como Primera y Segunda Sala Unitaria Penal en Palacio de Justicia José María Morelos, Calzada La Huerta #400, Col. Nueva Valladolid.

Región Uruapan. Sala Colegiada Civil y Sala Unitaria Penal en calle Cupatitzio #42, Col. Centro.

Región La Piedad, Sala Colegiada Civil y Sala Unitaria Penal, Bulevar Lázaro Cárdenas #2610, Col. Jardines del Cerro Grande.

Región Zamora. Sala Colegiada Civil y Sala Unitaria Penal en Prolongación Río Pánuco #1117, Fracc. Río Nuevo.

Región Zitácuaro. Sala Colegiada Civil y Sala Unitaria Penal en calle Cuauhtémoc Oriente #11 (Civil) y #19 (Penal), Col. Centro.

La puesta en marcha de estas sedes regionales fortalece la capacidad de respuesta del Poder Judicial de Michoacán para atender los recursos de apelación de manera colegiada y unitaria, promoviendo una justicia más cercana, accesible y eficaz para todas las personas en Michoacán.