Poder Judicial de Michoacán consolida la regionalización de la segunda instancia en siete regiones del estado

Poder Judicial de Michoacán consolida la regionalización de la segunda instancia en siete regiones del estado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 11:09:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 20 de enero de 2026.- El Poder Judicial de Michoacán ha consolidado la regionalización de la segunda instancia, mediante la operación de las Salas Colegiadas Civiles y las Salas Unitarias Penales en las siete regiones judiciales del estado, es decir, en Apatzingán, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro.

Este nuevo modelo jurisdiccional permite que los asuntos de apelación y revisión en materias civil, familiar, mercantil y penal sean atendidos de manera más eficiente, con magistradas y magistrados que resuelven los recursos presentados por las partes cerca de su lugar de residencia, reduciendo tiempos y el acceso a la justicia.

Conviene recordar que las personas usuarias de los servicios de justicia, pueden acercarse a la sede judicial de segunda instancia más cercana para resolver sus dudas sobre algún proceso en curso, las direcciones donde las magistradas y magistrados atienden sus funciones de segunda instancia son:

Región Apatzingán. Sala Colegiada Civil y Sala Unitaria Penal en calle Juan N. Álvarez #4, Col. Morelos.

Región Lázaro Cárdenas. Sala Colegiada Civil y Sala Unitaria Penal en calle Juan Álvarez #68, Col. Centro.

Región Morelia. Primera y Segunda Sala Colegiada Civil, así como Primera y Segunda Sala Unitaria Penal en Palacio de Justicia José María Morelos, Calzada La Huerta #400, Col. Nueva Valladolid.

Región Uruapan. Sala Colegiada Civil y Sala Unitaria Penal en calle Cupatitzio #42, Col. Centro.

Región La Piedad, Sala Colegiada Civil y Sala Unitaria Penal, Bulevar Lázaro Cárdenas #2610, Col. Jardines del Cerro Grande.

Región Zamora. Sala Colegiada Civil y Sala Unitaria Penal en Prolongación Río Pánuco #1117, Fracc. Río Nuevo.

Región Zitácuaro. Sala Colegiada Civil y Sala Unitaria Penal en calle Cuauhtémoc Oriente #11 (Civil) y #19 (Penal), Col. Centro.

La puesta en marcha de estas sedes regionales fortalece la capacidad de respuesta del Poder Judicial de Michoacán para atender los recursos de apelación de manera colegiada y unitaria, promoviendo una justicia más cercana, accesible y eficaz para todas las personas en Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Incendio devasta bodega de reciclaje de plástico en Escobedo, Nuevo León
México extradita 37 operadores criminales a EEUU; el "Delta 1" y "El Señor de la Silla" entre ellos
Servicio social: Buscan a deudos de mujer que murió en accidente de moto en LC, Michoacán 
Joven se graba en el asesinato de un hombre y envía video a su madre; ella lo denuncia y fue detenido
Más información de la categoria
Son 92 criminales que ha enviado México hacia Estados Unidos en sexenio de Sheinbaum; los últimos tras amagues de Trump de “invasión”
México extradita 37 operadores criminales a EEUU; el "Delta 1" y "El Señor de la Silla" entre ellos
Joven se graba en el asesinato de un hombre y envía video a su madre; ella lo denuncia y fue detenido
Detienen en Tamaulipas a “Nacho Vega”, líder y operador financiero de grupo criminal en Tamaulipas; cuenta con orden de arresto en EU
Comentarios