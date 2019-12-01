Poder Ciudadano reafirma su compromiso con la defensa de elecciones libres y auténticas

Ciudad de México, 19 de agosto del 2025.- Tras la resolución de la Suprema Corte de la Nación de las impugnaciones presentadas por Poder Ciudadano contra la validez de las elecciones judiciales, la organización lamentó que ni el Tribunal Electoral, ni la Corte hubieran hecho un esfuerzo mayor por analizar y condenar las malas prácticas e irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral para elegir personas juzgadoras; sin embargo, reiteró su compromiso inquebrantable con la defensa de la democracia.



Poder Ciudadano recordó que fue de las pocas organizaciones ciudadanas que se involucraron de manera activa en el proceso comicial y logró que la autoridad jurisdiccional diera revés al acuerdo del Instituto Nacional Electoral, que prohibía la realización de foros de debate y mesas de diálogo para que las y los candidatos dieran a conocer sus propuestas de campaña, logrando que se flexibilizara la participación de los contendientes.



Asimismo, apuntó que, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, impugnó la validez de las elecciones judiciales al argumentar que el proceso electoral estuvo plagado de vicios e irregularidades, así como de violaciones sistemáticas a la ley y el despliegue de malas prácticas como el uso de acordeones. A pesar de sus esfuerzos, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral les negó el acceso a la justicia y la defensa de la democracia, desechando la impugnación.



Bajo este contexto, Poder Ciudadano afirmó que continuará luchando por la defensa de un voto libre, y de elecciones auténticas. Además, adelantó que está valorando acudir a instancias internacionales para denunciar las malas prácticas que se llevaron a cabo en esta elección inédita.



La organización presidida por Gabriela Sterling también anticipó que estarán vigilantes del desarrollo de la reforma electoral, al exponer que ésta, debe basarse en el diálogo y el consenso para que las voces de todas y todos sean escuchadas.