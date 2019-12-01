Pleno del Supremo Tribunal de Justicia reconoce el buen manejo de recursos por parte del Órgano de Administración Judicial

Morelia, Michoacán, 7 de noviembre de 2025.- En modalidad híbrida, con la participación presencial y virtual de magistradas y magistrados, se llevó a cabo sesión ordinaria del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, en la que fueron turnados 12 asuntos provenientes de juzgados de primera instancia civiles, mercantiles, familiares y mixtos de Morelia, Zitácuaro, Los Reyes y Tacámbaro.

Entre éstos se encuentran diligencias de jurisdicción voluntaria sobre acreditación de hechos o rectificación de medidas y colindancias, procedimientos relacionados con revocación de donación, pago de indemnización por daño moral y/o reparación del daño, nulidad de actuaciones, entre otros.

Durante la sesión, el Pleno reconoció al Órgano de Administración Judicial por el buen manejo de los recursos públicos y las economías generadas, que reflejan el compromiso institucional con la transparencia y la eficiencia administrativa. Gracias a estas acciones, la ciudadanía puede constatar el trabajo de este nuevo Poder Judicial de Michoacán, con una gestión responsable, eficiente y transparente.

Desde el pasado 15 de septiembre, el Órgano ha dado pasos firmes en la reorganización jurisdiccional y administrativa, trabajando con determinación en la optimización del presupuesto, garantizando una administración sólida que permitirá concluir el ejercicio 2025 con finanzas sanas, sin necesidad de recurrir a ampliaciones presupuestales, como lo había solicitado con antelación el extinto Consejo del Poder Judicial al Gobierno del Estado; existe el compromiso de que el presupuesto se ejecute cumpliendo con la norma, con proyectos claros, transparentes y honestos.

Cabe recordar que, con la reciente reforma judicial, las Salas de segunda instancia fueron regionalizadas, por lo que ahora magistradas y magistrados se encuentran en las sedes de Apatzingán, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, lo que permite la atención oportuna de los asuntos, una justicia más cercana y la reducción de tiempos de resolución.