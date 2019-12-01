Playas de Michoacán, limpias y listas para tus vacaciones de verano: Bedolla

Morelia, Michoacán, 13 de julio de 2026.- Las playas de la entidad se encuentran en condiciones óptimas y seguras para el uso recreativo de visitantes y turistas, para el periodo vacacional de verano, así lo informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla durante la conferencia de prensa donde se dieron a conocer los estudios realizados para conocer la calidad del agua en 12 playas de la Costa michoacana.

Explicó que la Secretaría de Salud de Michoacán, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) y en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), del 15 al 26 de junio, se realizó un muestreo en playas de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.

Los análisis de laboratorio de las muestras recolectadas confirmaron un nulo riesgo para la salud, garantizando la ausencia de niveles peligrosos de bacterias como los enterococos.

Mientras que Juan Manuel Moreno Magaña, comisionado estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, refirió que el Programa de Playas Limpias es una prioridad de salud pública cuyo objetivo principal es proteger a los usuarios que realizan actividades de contacto con el agua marina.

Detalló que para mayor transparencia y consulta de la ciudadanía, los resultados detallados de estos muestreos ya se encuentran disponibles en la aplicación móvil Playas Limpias.

Para mantener la limpieza de las playas y garantizar una experiencia segura, Moreno Magaña exhortó a la población a considerar las siguientes medidas como evitar ingresar al mar si se presentan heridas abiertas, no meterse al agua si se han registrado lluvias fuertes en las últimas 24 horas y cuidar el entorno recogiendo toda la basura y depositándola exclusivamente en los contenedores correspondientes.