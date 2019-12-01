Querétaro, Querétaro, a 18 de noviembre de 2026.- Ante las presiones comerciales y las barreras que enfrenta el sector agroalimentario en Estados Unidos, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Querétaro, Guillermo Vega Guerrero, planteó aprovechar la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China para abrir nuevas fronteras comerciales a los productores mexicanos, particularmente en el rubro de alimentos.

Sostuvo que, pese a que la balanza comercial con el gigante asiático resulta desproporcionada, la estrategia de Pekín en torno a su seguridad alimentaria, tierras raras y energéticos representa una oportunidad real para colocar granos y hortalizas.

Explicó que las limitaciones de tierra cultivable y el tamaño demográfico de China vuelven atractivo el intercambio agrícola, un respiro necesario para cultivos como el jitomate y el aguacate, con fuerte presencia en entidades como Sinaloa, golpeados por aranceles, pausas de importación y caídas en los precios en el mercado estadounidense.

Afirmó que buscar alternativas en Asia no implica descuidar la relación histórica y económica con Estados Unidos, sino reducir la vulnerabilidad de ser dependientes en exceso de un solo socio comercial.

En ese sentido, respaldó la asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la cumbre de APEC como un paso relevante para dar presencia internacional a México y estrechar vínculos con economías con las que el país ya registra una integración creciente, como Japón, Corea del Sur y China.

Contrastó esta participación en el exterior con la política del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien reprochó la ausencia de giras internacionales y el desgaste que, a su parecer, sufrió la vigencia diplomática y comercial del país. A su juicio, Sheinbaum retoma un rumbo necesario en el plano exterior, aunque advirtió que su respaldo será mayor en la medida en que se distancie de lo que denominó la “herencia maldita” de división, conflictos y polarización dejada por la administración anterior.