Plantea Brissa Arroyo que por ley se aplique la licencia de paternidad de manera obligatoria

Morelia, Michoacán, 9 de Julio de 2025.- Con el objetivo de que la crianza de un hijo o hija sea más compartida entre ambos padres, la diputada local Brissa Arroyo Martínez, presentó una iniciativa para que la licencia de paternidad sea obligatoria, igualitaria y remunerada.

Al hacer uso de la máxima tribuna del estado, la Congresista propuso adicionar la fracción IV al artículo 22 BIS de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, para que los padres de familia tengan 20 días de descanso previos al parto y 70 días de descanso y puedan atender a su esposa, concubina o pareja así como al recién nacido y los cuidados que de ello deriven.

“Hoy quiero hablarles de un tema que toca el corazón de nuestras familias, que incide directamente en la igualdad de género, en la justicia social y en el futuro de nuestros hijos, la licencia por paternidad obligatoria”, expresó Arroyo Martínez.

Argumentó que la igualdad no se reclama se construye con decisiones valientes, y una de estas decisiones implica que todos los hombres, sin excepción, tomen su licencia de paternidad.

“No como una opción, no como un gesto, si no desde la concientización de un deber, necesitamos hacerlo obligatorio porque mientras esta medida sea voluntaria, seguirá siendo ignorada”, dijo.

La diputada local abundó que no obligar a los hombres a tomar esta licencia es seguir considerando que criar a un hijo o hija es algo que atiende a un rol de género, que puede delegarse, o que las madres pueden seguir cargando solas con lo que debería ser una corresponsabilidad.

Es condenar a las mujeres a continuar en una lucha incansable para conciliar roles que nos han sido impuestos, agregó.

Y no se trata solo de justicia de género, sino también de resultados, y en ese sentido ejemplificó que los países que han implementado la licencia por paternidad obligatoria han demostrado beneficios claros: niños más sanos, vínculos familiares más fuertes, mujeres con más oportunidades laborales y hombres más comprometidos emocionalmente con sus hijos e hijas.

Quien diga que la paternidad obligatoria es una imposición, se olvida de que toda sociedad impone normas cuando entiende que el bien común lo exige.

Y no hay bien más común que una infancia cuidada, padres presentes y mujeres libres, complementó.



Porque la igualdad no se pide, se legisla, los derechos no se reparten, se garantizan, y porque la familia no es un lugar para el abandono masculino, sino para la presencia activa, consciente y amorosa de hombres y mujeres.