Planta “San Antonio” transforma el saneamiento en Uruapan; trata 82 % de las aguas residuales: Bedolla

Uruapan, Michoacán, 14 de julio de 2026.- A un año de su entrada en operación, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisó el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Antonio Zumpimito, obra que hoy permite sanear el 82 por ciento de las aguas residuales que se generan en Uruapan, donde destacó que con ello se consolida un avance histórico en materia de infraestructura ambiental.

Durante el recorrido, constató que la planta trata actualmente 200 litros por segundo y recordó que para su funcionamiento se invirtieron 200 millones de pesos, lo que permitió rescatar una infraestructura que permaneció abandonada durante varios años por administraciones anteriores.

Ramírez Bedolla explicó que, una vez que el agua tratada cumple con los estándares de calidad establecidos, se podrá destinar a diversos usos, entre ellos actividades agrícolas e industriales, lo que contribuye al cuidado de los recursos hídricos y reduce la presión sobre las fuentes de agua limpia.

“Esta es una obra muy importante para Uruapan y continuaremos trabajando en la mejora de su funcionamiento porque si la tenemos al 100 por ciento tratará el 95% de las aguas contaminadas de Uruapan”, señaló.

Agregó que la recuperación y puesta en marcha de esta planta refleja el compromiso de su administración con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, al fortalecer el saneamiento de las aguas residuales en uno de los municipios con mayor actividad económica del estado.

Acompañaron al gobernador, Grecia Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan; Araceli Mendoza Arias, diputada federal; Olivia Cazárez Arreola, directora General de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas; Esteban Rafael Constantino Málaga, secretario de Obras Públicas y Movilidad de Uruapan; Luis Manuel Magaña Magaña, director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan, así como funcionarios estatales y municipales.