Planetario de Morelia tendrá pasillo de LEGOS: Gladyz Butanda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 15:41:36
Morelia, Michoacán, a 14 de enero de 2026.- La remodelación del Planetario de Morelia “Lic. Felipe Rivera” contempla un pasillo donde se exhibirán piezas a base de LEGOS, lo que permitirá conocer el universo de una manera innovadora y muy divertida, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías. 

La funcionaria estatal dijo que la intención de crear este tipo de lugares nace ante la necesidad de incentivar el conocimiento científico de las y los visitantes, sobre todo de niñas y niños. 

“El Planetario de Morelia tendrá siete salas interactivas, pero también un pasillo de LEGOS donde chicos y grandes podrán conocer el espacio de forma creativa y divertida”, remarcó la promotora de los teleféricos de Morelia y Uruapan. 

La idea de construir este pasillo de LEGO fue del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien donará la réplica a escala de un cohete de este tipo de piezas, que construyó con su hijo.

El proyecto contempla además siete salas temáticas y un túnel, que conectan el conocimiento científico con la experiencia sensorial y lúdica, despertando la curiosidad del público de todas las edades. Cada sala está orientada a facilitar la comprensión del universo, desde su origen hasta la participación humana en su exploración.

