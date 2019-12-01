Planetario de Morelia, contará con dos telescopios de última generación: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 16:48:03

Morelia, Michoacán, 2 de octubre de 2026.- Tras realizar una supervisión de las obras del nuevo Planetario de Morelia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla constató que contará con dos telescopios de última generación que modernizarán el complejo e impulsarán el conocimiento de la población.

Acompañado por el astronauta michoacano, José Hernández, el mandatario aseguró que el observatorio contempla un domo motorizado de 3 metros con dos telescopios principales, que ya están instalados; se trata de un Celestron EdgeHD 925 y un Sky-Watcher ESPRIT 100 ED, aptos para actividades académicas y de discusión.

“Nuestro planetario tiene más de 50 años de vida y por primera vez lo estamos remodelando, prácticamente rescatando y modernizando, para hacer un espacio digno y óptimo para fomentar la ciencia”, expresó.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta, aseguró que la empresa italiana Primalucelab documenta una instalación de observatorio similar en California, donde la combinación de ambos telescopios ha sido implementada en una instalación astronómica real.

Asimismo, el astronauta de la NASA, José Hernández, involucrado en el proyecto, señaló que se buscará que la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) de la UNAM en Michoacán, se involucre en el manejo y cuidado del complejo a fin de potencializar la difusión científica en la comunidad académica y aporten sus conocimientos astronómicos.