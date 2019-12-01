Plan Michoacán refuerza la estrategia de seguridad; suman más de 200 detenciones y 238 vehículos asegurados

Morelia, Michoacán, 12 de diciembre de 2025.- A un mes de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en la entidad se han detenido a 207 personas relacionadas en algún tipo de delito, con lo cual se refuerza la estrategia de seguridad y se disminuye la incidencia delictiva, así lo destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Explicó que tras el reforzamiento de las labores operativas y de proximidad social llevadas a cabo por parte de las corporaciones de seguridad como la Secretaría de la Defensa Nacional, (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Civil y Fiscalía General del Estado, a partir del 10 de noviembre se han asegurado 238 vehículos con reporte de robo e implicados en actividades ilícitas.

Además, detalló que en distintos puntos de la entidad se han incautado 89 explosivos, 67 armas de fuego, 12 mil 393 cartuchos de diferentes calibres y 334 cargadores.

Ramírez Bedolla resaltó que dichos resultados permitieron la reducción en más de un 50 por ciento la incidencia de homicidio doloso, lo cual ha sido posible por el apoyo brindado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Señaló que el Plan Michoacán es una estrategia integral implementada de manera coordinada entre el Gobierno federal y el Gobierno de Michoacán, la cual se centra en diversos rubros como educación, cultura y desarrollo económico, entre otros.