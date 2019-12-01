Plan B podría llegar sin revocación de mandato a San Lázaro, advierte Monreal

Ciudad de México, 24 de marzo de 2026.- El senador Ricardo Monreal adelantó un posible escenario legislativo en torno al llamado Plan B, el cual podría llegar a la Cámara de Diputados sin el artículo que contempla adelantar la revocación de mandato.

De acuerdo con el legislador, la razón principal sería la falta de respaldo por parte del Partido del Trabajo en el Senado, lo que pondría en riesgo la aprobación de dicho apartado durante la discusión en lo particular.

El proceso legislativo prevé que primero se apruebe el dictamen en lo general en el pleno del Senado y, posteriormente, se reserven diversos artículos para su votación por separado. En esta etapa, el artículo relacionado con la revocación de mandato podría no alcanzar los votos necesarios para su aprobación.

En caso de que esto ocurra, únicamente la parte del dictamen que haya sido avalada por el Senado sería enviada a la Cámara de Diputados, sin incluir el artículo eliminado.

Asimismo, se señala que los diputados no tendrían la facultad de reincorporar por su cuenta el contenido que haya sido rechazado en la Cámara Alta, por lo que el Plan B llegaría incompleto en ese escenario.