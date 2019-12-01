Plan B no afectará a trabajadores del Congreso: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 13:52:17

Morelia, Michoacán, a 19 de marzo de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán aclaró que la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de austeridad no debe prestarse a interpretaciones que generen incertidumbre entre las y los trabajadores del Congreso del Estado.

Señaló que, en el caso de los congresos locales, la propia propuesta establece en su artículo transitorio quinto que los ajustes corresponderán a la siguiente legislatura, por lo que no existe base para sembrar miedo ni para justificar afectaciones al personal de base y sindicalizado.

“Respaldamos la política de austeridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque el dinero público debe ejercerse con responsabilidad. Pero también decimos con claridad que no vamos a permitir que se afecten los derechos de las y los trabajadores del Congreso”, afirmó.

Barragán reiteró que se respetarán los derechos del personal de base y sindicalizado, así como el cumplimiento de sus condiciones generales de trabajo.

Finalmente, llamó a dar un debate serio y responsable, sin declaraciones que generen temor entre las y los trabajadores.