"Plan B" de Sheinbaum protege vínculos de Morena y el crimen organizado: PAN Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 19:45:27

Morelia, Michoacán, a 17 de marzo del 2026.-"El Plan B" de la Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum es una farsa, toda vez que no contempla terminar con los nexos de Morena y el crimen organizado, afirmó Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN).

El Jefe Estatal de Acción Nacional dijo que el "Plan B" es una iniciativa que nació muerta, pues no evita la intromisión del narco en los ayuntamientos o los congresos locales.

"Lo más importante de una reforma de este tipo, sería el garantizar que no haya narcos de Morena en los congresos locales, ni en los ayuntamientos, estos últimos que representan el eslabón más débil en el actual sistema de gobierno", señaló.

Quintana Martínez explicó que la única forma para que Acción Nacional avale la reforma de Palacio Nacional es que establezca sanciones específicas como la nulidad de elecciones, y la pérdida de registro de los partidos, cuando exista colusión del crimen organizado y los institutos políticos.

"El modificar el marco electoral, sin combatir frontalmente la infiltración del crimen organizado y el uso de recursos ilícitos, equivale a mantener intacto el problema estructural, es decir, perpetúa la complicidad de Morena y el narco", precisó Carlos Quintana.