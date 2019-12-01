Plan B de la Reforma Electoral se aprobará en San Lázaro en 8 de abril, afirma Morena

Plan B de la Reforma Electoral se aprobará en San Lázaro en 8 de abril, afirma Morena
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 11:17:09
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Ciudad de México, a 27 de marzo 2026.- La minuta del Plan B de la Reforma Electoral será aprobada el próximo 8 de abril en la Cámara de Diputados, afirmó el Grupo Parlamentario de Morena.

En ese sentido, el coordinador del partido guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, aseguró en entrevista ya inició la operación cicatriz con el Partido del Trabajo (PT), luego de que el rechazo de dicho instituto político fuera una de las principales razones para que no se aprobará la Reforma Electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Me reuní con el profesor Beto Anaya, con los diputados. Debemos cerrar heridas y dar la vuelta a la página para continuar en unidad. Tratar de aprobar leyes que beneficien al país”, declaró el diputado morenista.

Además, Monreal Ávila consideró que es necesario el profesionalismo de ambos partidos para mantener viva la alianza de cara a las elecciones intermedias de 2027 y las federales del 2030.

“La tolerancia y la actitud objetiva y profesional en política tienen que preservarse, para mantener también viva la coalición para las elecciones de 2027 y 2030. Es mucho lo que está en juego”, declaró.

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