Pista de atletismo del Estadio Venustiano en Morelia se renueva: Rogelio Zarazúa

Pista de atletismo del Estadio Venustiano en Morelia se renueva: Rogelio Zarazúa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 12:35:10
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Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.- La rehabilitación integral del Centro Deportivo Ejército de la Revolución, que incluye la pista de atletismo del Estadio Venustiano Carranza y nuevas canchas, beneficiará a más de 250 mil habitantes en Morelia, informó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez.

El secretario informó que, derivado de un manejo eficiente de los recursos por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, la SCOP llevará a cabo la rehabilitación integral de la pista de atletismo del Estadio Venustiano Carranza, que abarcará más de 6 mil metros cuadrados e incluirá la colocación de un nuevo tartán de 12 centímetros de espesor, bajo estrictas normas técnicas y de calidad.

Además, señaló que mediante la Dirección de Obras Públicas se construirán cuatro nuevas canchas de pádel, además de la rehabilitación y pintura de tres canchas de tenis dentro del complejo, lo que fortalecerá la oferta de espacios deportivos administrados por la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte del Gobierno de Michoacán.

Con estas acciones, Michoacán construye y apuesta por mejorar y fortalecer sus espacios deportivos, para que la ciudadanía y los atletas cuenten con instalaciones de calidad que impulsen su desarrollo integral y ofrezcan áreas de convivencia, recreación y fortalecimiento del tejido social.

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