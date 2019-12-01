Piden diputados de Morena renuncia de funcionarios panistas 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 10:47:24

Querétaro, Querétaro, a 16 de enero 2026.- Diputados de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de la LXI Legislatura de Querétaro llamaron a funcionarios públicos aspiren a un cargo de elección popular para el 2027, a renunciar a sus cargos, principalmente a los funcionarios municipales y estatales emanados del Partido Acción Nacional (PAN).

Ante esta situación, Sinuhé Piedragil Ortiz aseguró que la ciudadanía cuestiona el recurso que se invierte en bardas y espectaculares, y recordó que en Morena los aspirantes renunciaron a sus encargos.

Mencionó ante las recientes acciones del PAN, como el anuncio de un coordinador y recorridos territoriales, lo cual consideró, es una justificación a los tiempos electorales adelantados.

“Hacer un llamado al dirigente estatal, que, si va a copiar las propuestas de Morena, que las copie bien; que todos sus corcholatos renuncien al encargo, porque ha sido un abuso ya y la gente no lo ve bien, y se enoja”, dijo.

Afirmó que el PAN carece de inventiva, motivo por el cual intentan replicar prácticas que Morena ha desarrollado desde hace más de una década, ante la falta de resultados por la estrategia de espectaculares y propaganda.

“Ya no tienen imaginación ese PAN de hace 20, 30 años que proponía, ya se agotó, y bueno, también estaremos atentos como Poder Legislativo, de los funcionarios públicos que no pueden abusar de su encargo”.

Fotografía de Gustavo Trejo