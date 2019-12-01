Piden autoridades a la población de Lázaro Cárdenas extremar precacuciones ante la presencia de mar de fondo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 22:09:54

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 23 de marzo de 2026.- La Capitanía de Puerto Regional de emitió un aviso, por lo que el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas exhortó a la población para que tomen precauciones ante la presencia de “Mar de Fondo”.

Según la información, se espera un oleaje de entre 6 y 9 pies, con periodos de 20 a 22 segundos, además de la presencia de corrientes de retorno.

Asimismo el gobierno municipal indicó que se encuentran en alerta y en coordinación con autoridades marítimas, con la finalidad de priorizar la seguridad de las familias y visitantes en las playas.

Entre las recomendaciones principales está el evitar meterse al mar, atender las indicaciones de las autoridades y respetar la señalética en zonas de riesgo, sobretodo en playas abiertas.