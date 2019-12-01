Piden autoridades a la población de Lázaro Cárdenas extremar precacuciones ante la presencia de mar de fondo

Piden autoridades a la población de Lázaro Cárdenas extremar precacuciones ante la presencia de mar de fondo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 22:09:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 23 de marzo de 2026.- La Capitanía de Puerto Regional de emitió un aviso, por lo que el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas exhortó a la población para que tomen precauciones ante la presencia de “Mar de Fondo”.

Según la información, se espera un oleaje de entre 6 y 9 pies, con periodos de 20 a 22 segundos, además de la presencia de corrientes de retorno.

Asimismo el gobierno municipal indicó que se encuentran en alerta y en coordinación con autoridades marítimas, con la finalidad de priorizar la seguridad de las familias y visitantes en las playas.

Entre las recomendaciones principales está el evitar meterse al mar, atender las indicaciones de las autoridades y respetar la señalética en zonas de riesgo, sobretodo en playas abiertas.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
La GC recupera cinco vehículos robados en distintos municipios de Michoacán
Quitan la vida a dos elementos de la GC en Villa Juárez, San Luis Potosí
Fallece motociclista tras accidentarse en la Morelia-Salamanca
En Puruándiro, Michoacán: Detiene la GC a hombre con un arma y sustancias ilícitas
Más información de la categoria
Seguirán cayendo funcionarios de la Ribera de Chapala de Michoacán tras muerte del Mencho, advierte el Gobernador
Ataque ruso con misiles y drones deja al menos tres personas sin vida y 14 heridos en Ucrania
Cancelan festival de música por apología del delito en El Marqués, Querétaro
Greenpeace alerta por derrame petrolero en el Golfo de México; reportan 630 km de costa afectada
Comentarios