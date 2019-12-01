Piden a población planear sus traslados con anticipación por la obra del Tren México-Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 17:08:24

Querétaro, Querétaro, a 13 de julio de 2026.- A partir de hoy se implementa un desvío temporal bajo el puente de la Avenida Universidad, en Bernardo Quintana, por los trabajos de la obra federal del Tren México–Querétaro, confirmó Pedro Ángeles Luján, titular de la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro.

Por lo que pidió a la población planear sus traslados con anticipación, utiliza las rutas alternas y respeta la señalización para transitar de forma segura.

Explicó que el simulacro de sábado y domingo permitió tomar medidas clave para mitigar el impacto en el tráfico. Entre los movimientos principales destacó el cierre del puente de Avenida Universidad y Bernardo Quintana en su sentido poniente-oriente, una estrategia diseñada para mantener la fluidez en los carriles centrales y laterales de la zona.

Enfatizó que, por instrucciones del alcalde Felicifer Macías y del gobernador del estado, la vigilancia y la toma de decisiones serán diarias y en tiempo real, adaptándose al avance de la obra.

"Estamos haciendo aforos con vuelos de dron y mantenemos una constante comunicación con la Agencia de Movilidad, POES, Guardia Vial, Protección Civil y todas las instancias de gobierno estatal y municipal".

Para este despliegue, dijo, la Secretaría de Movilidad dispuso de más de 160 auxiliares viales distribuidos en tres turnos. Actualmente, se prioriza la presencia en cruces de alta carga vehicular como en Avenida Universidad y Bernardo Quintana (zona de Destello) y Avenida Los Arcos y Bernardo Quintana por lo que los elementos se irán redistribuyendo de manera estratégica según las necesidades que presente la vialidad día con día.

Agradeció la respuesta de los automovilistas, quienes ya han comenzado a utilizar rutas alternas para evitar la zona de conflicto, replicando casos de éxito de movilidad anteriores como el de Corregidora.

Llamó a la población para apoyarse en la tecnología durante el periodo que duren los trabajos: "Utilicen Waze y Google Maps. Ahí estamos nosotros actualizando en tiempo real todas las situaciones que se van presentando para que tengan información de manera oficial".