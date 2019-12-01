Pide PRI de Querétaro que sancionen a Morena por empadronar a militantes de otros partidos

Pide PRI de Querétaro que sancionen a Morena por empadronar a militantes de otros partidos
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 20:25:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 21 de noviembre de 2025.- La diputada federal y presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Querétaro, Abigail Arredondo Ramos pidió a las autoridades electorales sancionar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por el registro indebido de militantes, incluso de otros partidos que han sido afiliados a través de programas sociales federales.

Descartó que militantes de PRI sean empadronados en Morena, como sucedió como más de 200 militantes del PAN.

“Lo que está haciendo Morena hoy, les va a tocar ver si es que la ley es para todos, lo que a nosotros nos tocó en algún momento hace varios años, porque ya vamos arreglando la realidad es que había mucha duplicidad en los padrones, por eso es que empiezan las multas tan grandes a los partidos, donde de qué manera un militante que aparecía en el PRI aparece en otro partido o viceversa y el mismo INE en otro momento lo señaló”.

Explicó que hace años se aplicaban multas que iban en promedio 100 mil pesos por militantes duplicados, lo que aún afecta las finanzas del tricolor en el estado, incluso con hasta el 50 por ciento de sus participaciones.

“Hoy ellos están afiliando así, al por mayor, de entrada, pasando todos sus padrones directitos de beneficiarios ahora a sus padrones electoreros, entonces claro que va a haber multas si es que la ley es justa y hoy Acción Nacional toda la vida fue un partido más cerrado, no se podía afiliar cualquier persona”.

Recordó que actualmente el registro de priistas en la entidad es cuatro mil 500 militantes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Bomberos de Zitácuaro, Michoacán combaten incendio de vivienda; solo hubo daños materiales 
Se incendia vivienda en el Centro de Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales
Uruapan, Michoacán: Presunto responsable de violación, en agravio de su compañero de trabajo con discapacidad mental, es vinculado a proceso 
En Coeneo, Michoacán: Detienen a dos hombres por transporte ilegal de madera
Más información de la categoria
Autoridades federales mantienen bajo lupa al gobierno de Cuitzeo, Michoacán, por persistente saqueo a ductos de Pemex en el municipio
Aplazan audiencia inicial del presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo
Cambios en la FGE Michoacán: sale Julio Meza Gaona y llega Ijmele Díaz Abrego a la Coordinación de la Policía de Investigación
El Presupuesto 2026 es realista y sin endeudamiento ni nuevos impuestos: Luis Navarro
Comentarios