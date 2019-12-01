Pide Memo Valencia a Grecia Quiroz ser el adhesivo que una a la oposición en contra de Morena

Morelia, Michoacán, 10 de noviembre de 2026.- A ser el adhesivo que una a la oposición en Michoacán en contra de Morena y no dejarse engañar por Movimiento Ciudadano para dividir a los partidos y actores políticos que no quieren que gane el oficialismo en el proceso del 2027, llamó el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia a la hoy alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.

“Ojalá Grecia Quiroz se convierta en el adhesivo que una a la oposición y no en el factor que divida el voto opositor y permita que gane el oficialismo”, dijo.

Recordó que, a él y al activista social, Rene Valencia, también los buscaron de MC para que se unieran a ese partido en pasados procesos electorales, de ahí el llamado a Grecia Quiroz, para que no se deje engañar por quienes “son especialistas en seducción política”.

“Vean cómo la tratan señora Grecia Quiroz, no se deje engañar, esos son especialistas en la seducción política a mí me anduvieron ruegue y ruegue para que me fuera a Movimiento Ciudadano, a Rene le anduvieron ruegue y ruegue para que se fuera a Movimiento Ciudadano”, recalcó.

El líder priista insistió en que la representante del Movimiento del Sombrero sería incongruente al irse con MC en el proceso electoral del 2027, porque han marcado una clara línea de apoyo a favor de Morena y sus aliados en diversas decisiones tomadas desde el Congreso del Estado y a nivel nacional, como partido.

“No caiga en el canto de las sirenas, son unos farsantes, son unos esquiroles que le están haciendo el trabajo al oficialismo para dividir a los opositores y si usted es candidata de MC, aparte de que se vería incongruente, le estaría haciendo el trabajo de dividirnos. ¿Quiere que le ganemos a Morena? Sea usted la que impulse un gran frente opositor, ese adhesivo que nos una a todos”, mencionó.

Acompañaron, la secretaria general del PRI, Rocío Luquín Valdés; los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Operación Política, Brenda Garnica; de Innovación Digital, Verónica Gómez de la Rosa; de Gestión Social, Bladimir González; así como los dirigentes del ONMPRI, la regidora Edna Martínez Nambo, y de la Fundación Colosio en Michoacán, Evelio Segura.