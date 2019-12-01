Pide Blanca Benítez redistribución equitativa del Presupuesto 2026 en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 13:31:05

Querétaro, Querétaro, 28 de noviembre del 2025.- La diputada Blanca Flor Benítez Estrada, exhortó al Gobierno del Estado de Querétaro a realizar una redistribución equitativa del Presupuesto 2026, priorizando a los municipios de la Sierra Gorda y del Semidesierto, regiones que históricamente han enfrentado rezago en infraestructura vial, servicios y atención gubernamental.

Señaló que la propuesta de asignación actual concentra la mayor parte del recurso en solo cuatro municipios, Corregidora, San Juan del Río, Querétaro y El Marqués, por lo que planteó reorientar al menos 1.5 por ciento del presupuesto estatal, equivalente a 1 mil millones de pesos, hacia el resto del territorio queretano, lo que podría equivaler a duplicar el presupuesto actual de municipios de la Sierra Gorda.

Esta redistribución, dijo, permitiría impulsar obras y servicios históricamente aplazados; además, el diseño presupuestal mantiene una visión centralista que deja en desventaja a municipios como Pinal de Amoles, Landa de Matamoros, Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Peñamiller, Tolimán, Cadereyta y Amealco, los cuales requieren inversión urgente en caminos, servicios básicos, infraestructura educativa y atención a viviendas afectadas.

“Esperamos que por fin la asignación de los recursos refleje las verdaderas necesidades de la Sierra Gorda y el Semidesierto”.

Reiteró que impulsará una redistribución justa que atienda primero a las zonas con mayor marginación y complejidad geográfica. Afirmó que seguirá defendiendo un Presupuesto 2026 que reduzca desigualdades históricas.

“No se trata sólo de administrar lo existente, sino de transformar la forma en que se distribuyen los recursos, para que la justicia llegue primero a quienes han esperado más”.

Finalmente, puntualizó que no es indispensable que los recursos sean administrados por los municipios, pues el propio Gobierno del Estado puede ejecutarlos de manera directa, siempre y cuando se garantice que lleguen a las comunidades que más lo requieren.