Pide Belinda Iturbide que ayuntamientos respeten normas ambientales en basureros municipales

Morelia, Michoacán, a 20 de marzo 2025.- Para garantizar el cumplimiento de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos de Michoacán y salvaguardar los recursos naturales del Estado, pide Belinda Iturbide Díaz, diputada local de extracción morenista, que los ayuntamientos dispongan correctamente de los desechos sólidos municipales y opten por rellenos sanitarios, en vez de basureros a cielo abierto, porque no cumplen con las normas ambientales.

Tan solo 87 de los 113 municipios no disponen adecuadamente de sus desechos y no almacenan ni dan tratamiento y destino final a la basura que almacenan, tal y como lo mandata la norma sanitaria NOM-083-SEMARNAT 2003, la cual establece que los basureros deben contar con sistemas de impermeabilización, para evitar que los lixiviados se vayan a los mantos freáticos y, drenaje pluvial para que el agua de la lluvia no se almacene en los residuos.

Planes de contingencia para fuego, explosiones, manejo de lixiviados y sustancias reactivas, también deben implementar, empero es frecuente que los basureros se incendien, por la ausencia de sistemas de control de biogás y la inadecuada compactación de residuos.

La diputada morenista señaló que la Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam), interpuso tan solo en 2024, 30 multas en igual número de municipios, equivalentes a 25 millones de pesos, y que algunas localidades no han dado seguimiento a las medidas de corrección y en otros se han implementado mejoras significativas.

Es por ello que la diputada Belinda Iturbide, presentó un punto de acuerdo para que los ayuntamientos se coordinen con la Proam e implementen soluciones para el tratamiento de los residuos, con alianzas que les permitan el mejoramiento de la infraestructura de la disposición final de residuos y se sancione a quienes incumplan con las normas ambientales.

“Se debe también concientizar con educación ambiental para la ciudadanía, pues este problema no se puede abordar solamente desde una perspectiva gubernamental, por ello es fundamental educar y sensibilizar a la población sobre la importancia de reducir, reciclar y manejar correctamente los residuos y así generar una cultura de responsabilidad compartida.