Pide Armando Tejeda acelerar dictamen para exentar de ISR el aguinaldo

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2025.- Las familias mexicanas requieren mejorar sus ingresos, recibir su aguinaldo de manera íntegra apoya de manera directa a su economía, aseveró Armando Tejeda Cid, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), al exhortar a las comisiones unidas de Trabajo u Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, con la finalidad de acelerar el dictamen de la iniciativa que exenta del Impuesto Sobre la Renta al aguinaldo.

Al manifestar que es necesario implementar políticas fiscales más humanas, equitativas y solidarias, Tejeda Cid recalcó que entre el 25 y 30 por ciento de los trabajadores formales perciben ingresos inferiores a dos salarios mínimos, mientras que el 15 por ciento de la población ocupada no alcanza a cubrir el costo de una canasta básica, por lo que apuntó la urgente necesidad de aprobar la exención del pago de impuestos al aguinaldo para aliviar la carga económica de millones de hogares.

“En vísperas del pago de aguinaldos, millones de trabajadoras y trabajadores esperan recibir íntegramente una prestación que por justicia les corresponde. Este Congreso no puede permanecer inmóvil. Es momento de actuar y permitir que esa prestación llegue completa a los hogares mexicanos.

Recordó que el pasado 8 de octubre presentó a nombre de las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la propuesta de reforma a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el fin de eliminar la carga fiscal que actualmente reduce el monto que reciben las y los trabajadores por concepto de aguinaldo.

“Esto provoca que una prestación concebida históricamente como un apoyo extraordinario se vea reducida mediante una carga fiscal que afecta de manera directa la capacidad económica de los trabajadores y sus familias. Hoy podemos hacer un importante cambio en beneficio de la economía de millones de mexicanas y mexicanos”.

La Ley Federal del Trabajo señala que los empleadores tienen hasta el 20 de diciembre como plazo máximo para pagar lo correspondiente de aguinaldo, equivalente a 15 días de salario para quienes cumplieron un año de servicio; y en proporción para quienes tienen menos tiempo laborado.