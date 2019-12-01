Pichátaro, tercera sede de las Ferias de Paz: Segob

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 10:47:24

Tingambato, 21 de agosto del 2025.- Como parte los esfuerzos conjuntos con el Gobierno federal de acercar servicios directos a las comunidades indígenas, la Secretaría de Gobierno, dio inicio a la tercera jornada de la Feria de Paz celebrada en San Francisco Pichátaro, en el municipio de Tingambato.

En representación del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, Ricardo Palominos Vargas, subdirector de Gobernación, resaltó el objetivo de las ferias por mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas y reconoció el trabajo conjunto realizado entre las autoridades de distintos niveles para garantizar el bienestar de las mismas.

La Feria de Paz se llevará acabo hasta el 22 de agosto, donde se ofrecen servicios de salud, educación, asesoría jurídica, trámites de identidad, entre otros, para apoyar a las comunidades y atender las necesidades de las y los comuneros.

En este espacio también se atiende a la población de manera directa con programas de acceso a la vivienda, créditos y acciones conjuntas entre las autoridades estatales y federales.

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso de atender las necesidades y garantizar el bienestar de los pueblos originarios, construyendo un Michoacán más justo, seguro y en paz para todas y todos.