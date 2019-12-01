Persiste deuda histórica con pueblos indígenas de Michoacán, sostiene autoridad de Cherán

Cherán, Michoacán, a 03 de julio del 2026.- A pesar de los esfuerzos que se han desplegado por el gobierno federal, aún hay una deuda histórica con los pueblos indígenas de Michoacán y de todo el país, señaló Francisco Rosas Tomás, autoridad del Consejo Mayor de Cherán, en el marco de la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a dicho municipio para revisar los avances del Plan de Justicia del Pueblo Purépecha.

En su intervención durante la mesa de trabajo, la autoridad comunal enfatizó que si bien la administración de Claudia Sheinbaum ha implementado políticas de gobierno encaminadas a resarcir las necesidades de los pueblos indígenas, sin embargo, estos pueblos aún viven en zonas marginadas pese a que son quienes defienden diariamente los recursos naturales.

“Seguimos exigiendo lo que por derecho nos corresponde: un ambiente digno para vivir con garantías de plena seguridad en donde continuemos alentando el amor a la tierra y a la vida como lo más preciado”.

Entre otras necesidades, dijo, se requiere garantizar la educación que recupere los saberes desde y para la comunidad; justicia para los caídos y desaparecidos; acceso a los servicios de salud dignos y un desarrollo de infraestructura social satisfactorio para las demandas de la comunidad, pero que también incluya a todos los pueblos hermanos.

Rosas Tomás enfatizó que la autonomía construida hace más de diez años da el convencimiento de que se puede sostener una relación institucional respetuosa a los modos organizativos que no traen consigo el ruido político, con un esquema organizativo horizontal de usos y costumbres. Reconoció también, el paisaje verde que rodea el municipio hace justicia a una lucha “que en otro tiempo fueron torbellinos de humo, espacios de desolación y miedo”.